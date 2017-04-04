Согласно опросу, опубликованному сегодня Международным республиканским институтом (IRI), 73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию. Ту же страну называют главной экономической угрозой 57% опрошенных. В связи с экономическими угрозами ответ не дали, или ответили «не знаю» 27%, а о политических угрозах тот же ответ дали 17%.

Только 16% населения считает Россию важным политическим партнером. Что касается самой большой доли опрошенных, 42% считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% — США, 20% — Азербайджан, 28% -Украину, а 14%-Турцию, 12%-Армению, а 2%-Иран.

7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз — только 2%.

Источник: Грузия Online