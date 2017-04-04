В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Как сообщает Tengrinews со ссылкой на Главное управление «Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан», эпицентр землетрясения был расположен в 863 километрах на северо-востоке от Алматы.

Подземные толчки можно было ощущать в нескольких населённых пунктах: Зайсан, Урджар, Курчум, Усть-Каменогорск.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.