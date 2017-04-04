В Санкт-Петербурге умер член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. По его данным, он умер в Кировском районе Петербурга.

В качестве причины смерти источники «Интерфакса» и «Фонтанки» называют несчастный случай — он «поскользнулся в бане и ударился головой». По данным «Интерфакса», Вадим Тюльпанов «получил перелом основания черепа».

Вадим Тюльпанов являлся главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. В верхней палате парламента он представлял Ненецкий автономной округ. Он входил в состав Совета Федерации с 2011 года, когда был избран сенатором от Петербурга. В 2014 году он вошел в состав Совфеда уже от Ненецкого округа.

С 1998 года Вадим Тюльпанов был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2003 года стал председателем Законодательного собрания. Он занимал этот пост до 2011 года.