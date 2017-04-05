Евросоюз во вторник перечислил Украине 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи. Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент страны Петр Порошенко.

«Сегодня ЕС сделал 2-й платеж 600 миллионов евро Украине как часть его макрофинансовой помощи стабилизации и реформирования экономики», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша финансовой помощи на 600 миллионов евро, который, как ожидалось, поступит в конце марта или начале апреля. Порошенко ранее заявлял, что средства придут на Украину сразу после предоставления очередного транша Международным валютным фондом.