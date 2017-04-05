Европейский центральный банк (ЕЦБ) ввел в обращение обновленную банкноту достоинством в €50, которую официально представил еще в начале июля прошлого года. Столько времени у финрегулятора ушло на распределение новых денег по кредитно-финансовым организациям, обновление программного обеспечения в банкоматах и торговых автоматах. Всего в обращение поступит около 5,4 млрд новых банкнот. Об этом сообщает ТАСС.

Главная отличительная черта новых €50 — портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Цвет банкноты не меняется и представляет собой смесь коричневого и оранжевого. Размер также остается прежним. Но есть еще один отличительный знак — цифра 50 в нижнем левом углу будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.

По данным германского Бундесбанка, «полтинники» являются самой важной банкнотой евро — они составляют 46% всех купюр, которые находятся в обращении. В этой связи ЕЦБ, прежде всего, ставил цель обновить элементы защиты, ведь купюры номиналом €50 подделывают чаще всего.

На каждой банкноте присутствует подпись президента Европейского центробанка. Если на деньгах предыдущего образца был размещен автограф француза Жана-Клода Трише, возглавлявшего регулятор с 2003 по 2011 год, то на новых купюрах достоинством в €50 будет уже автограф Марио Драги. Еще одно отличие заключается в том, что надпись «евро» отныне выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей. Связано это со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. Кроме того, аббревиатура «ЕЦБ» будет указана не на пяти языках, как раньше, а на деcяти.

Во Франкфурте-на-Майне считают, что введение в оборот новой купюры пройдет без осложнений, ведь у банков было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому событию. В мае 2013 года значительные сложности возникли при введении в обращение новых банкнот номиналом 5 евро. Тогда многие автоматы — в метро и на вокзалах — попросту отказывались их принимать.

Старые «полтинники» постепенно будут убраны из обращения.