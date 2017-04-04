Называть взрыв в метро Санкт-Петербурга трагедией неправильно, написал в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.

«Никто никогда не знает, где он попадет под каток в этой стране. На остановке с пьяным попом в Ferrari, на митинге с кроссовками, при взрыве газа, при незакрученной гайке в самолете или в питерском метрополитене», – отметил он.

У россиян есть три варианта реакции на террористический акт – уехать, сопротивляться власти или не удивляться, считает автор, напомнивший, что, по статистике, каждый восьмой пассажир взорванного поезда поддерживал политику президента РФ Владимира Путина.

«Ужасная трагедия – это когда случается что-то, что ты не мог предвидеть. Или предвидел, предпринимал меры, но не смог противостоять. Как, например, цунами в Японии. Где люди понимали опасность, предпринимали все необходимые действия, но непреодолимая сила оказалась все равно сильнее. А если на антивоенные митинги выходит 0,5 процента населения, а остальным 99,5 либо все равно, либо они поддерживают, то это не «ужасная трагедия». Это – закономерность.Теракты на восемнадцатом году путинской России – это абсолютная неизбежная закономерность», – написал Бабченко.

