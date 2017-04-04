Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник поручил ввести специальный таможенный режим для азербайджанского логистического центра в Актау, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«На встрече с Н.Назарбаевым в Актау министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сказал, что для повышения эффективности логистического центра целесообразно введение специального таможенного режима. Н.Назарбаев поручил соответствующим структурам применить специальный таможенный режим для центра», — говорится в сообщении.

Ш.Мустафаев напомнил, что общая площадь логистического центра достигает 8,73 тыс. кв. м., стоимость проекта составляет $20 млн.

Как сообщалось ранее, в 2015 году был введен в эксплуатацию логистический центр в Актау, построенный азербайджанским Azersun Holding. В нем имеется современный холодильно-складской комплекс, который позволяет хранить 10 тыс. тонн сельскохозяйственных продуктов, в том числе 2,5 тыс. тонн свежих фруктов и овощей для реализации на западе Казахстана.