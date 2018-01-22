Группа американских исследователей решила выяснить, как интенсивное потепление влияет на частоту военных конфликтов между государствами. Интенсивное потепление 363 — 888 годов нашей эры привело к росту летних температур в районах существования государств майя. Несмотря на потепление, количество осадков в тот период не уменьшалось. При этом частота упоминаний военных конфликтов в письменных источниках за это время резко возросла. Учёные отмечают возможность развития сходных процессов в ходе текущего потепления. Как пишет «Лайф», соответствующая статья опубликована в Quaternary Science Reviews.

Авторы работы сопоставили количество памятных знаков и стел с записями ведении войны тем или иным правителем, оставленных майя в 363–888 годах нашей эры, с температурой и осадками в тот же период в этом же регионе. Данные о температуре и осадках были получены из анализа осадков на дне местных озёр. Скорость отложения таких осадков зависит как от температуры, так и от интенсивности дождей.

Оказалось, что количество осадков на протяжении этого периода менялось слабо, начав снижаться лишь в самом его конце. Тогда же уменьшилось и число записей о ведении войн. Однако это не значит, что между частотой войн и объёмом осадков есть связь. Дело в том, что к 900 году, одновременно с падением интенсивности осадков, классические государства майя в основном прекратили свое существование, и городская культура в этом районе возродилась лишь через сто лет. Так что исследователи констатируют, что связи между осадками и частотой войн между городами-государствами майя установить не удалось.

Однако обнаружилась корреляция между максимальными летними температурами в этом регионе и частотой вооруженных конфликтов. В 363–888 годах летние температуры здесь росли, и параллельно росло число упомянутых в записях войн. Авторы связывают это с тем, что при дневных температурах выше 30 по Цельсию кукуруза типичных для майя сортов росла медленнее нормального. В теории это могло вызвать дефицит продовольствия и спровоцировать войны с соседями за лучшие земли.

Нельзя не отметить, что проводить прямые параллели между потеплением и ростом интенсивности войн крайне рискованно. Во время похолодания в Европе XV — XVII веков войны участились и стали приносить больше потерь безо всякого потепления — главным образом из-за религиозного раскола в европейских государствах. В первой половине XX века войны вернулись к огромному (в процентах от численности населения) уровню потерь XVII века, хотя и ни активного потепления, ни активного похолодания в это время не было.

В современной историографии принято считать, что достаточно сложное общество генерирует конфликты чаще или реже главным образом в зависимости от внутренних социально-экономических или культурных процессов, идущих в нём. Тем не менее, логика авторов обсуждаемой работы другая. Если бы историки западных обществ использовали её, они могли сделать вывод как о том, что похолодания вызывали в Европе войны, так и о том, что их стимулировал просто стабильный климат.