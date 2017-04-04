Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как сообщает АПА, на процессе Машаллах Ахмедов дал показания. Он отметил, что готов возместить материальный ущерб. Затем потерпевший Юсиф Азизов сказал, что в случае возмещения ущерба заберет иск назад.

Процесс продолжится 11 апреля.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Машаллах Ахмедов был приговорен к 8 годам лишения свободы .

М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.