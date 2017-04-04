В Азербайджане увеличен объем льготного ипотечного кредита.

Это отмечено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 февраля 2017 года о внесении изменений в «Правила выдачи ипотечного кредита за счет ОАО «Ипотечный фонд Азербайджана», в том числе льготного ипотечного кредита».

Размер льготного ипотечного кредита в Азербайджане увеличен с 85 процентов до 90 процентов от стоимости жилья, выступающего в качестве залога.

Согласно правилам, до сегодняшнего дня ипотечный кредит выдавался на приобретение жилой площади, право собственности на которую было подтверждено государственной регистрацией. Согласно изменениям, в дальнейшем кредит будет выдаваться на приобретение жилой площади, право собственности на которую было подтверждено государственной регистрацией, в том числе на приобретение заранее взятой на госучет жилой площади. До сих пор кредит выдавался на приобретение отремонтированной жилой площади, цена за 1 квадратный метр которой не превышает ее средней рыночной стоимости в городе Баку, а также зонах по его поселкам и селам, на территориях других городов и районов страны на дату предоставления ипотечного кредита.

Согласно изменениям, в дальнейшем кредит будет выдаваться на приобретение отремонтированной жилой площади, цена за 1 квадратный метр которой не превышает ее средней рыночной стоимости в городе Баку, а также зонах по его поселкам и селам, на территориях других городов и районов страны на момент предоставления ипотечного кредита, если актами президента Азербайджанской Республики не предусмотрено иного.