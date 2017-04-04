«С прошлого года поток туристов в Азербайджан стал более интенсивным. Это стало возможным после устранения некоторых препятствий».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

По его словам, на данном этапе основная задача заключается в повышении качественной и высокой службы безопасности, демонстрации новой продукции: «На данный момент зарегистрировано 554 отелей, 130 из которых получили сертификат звезды. Законопроект позволяет применять санкции. Если какой-то отель не соответствует стандартам, почему влияешь на количество звезд. Поэтому, нужно применить штраф».

Н.Самедов заявил о важности создания Государственного реестра туризма: «Так как качество и безопасность в сфере туризма — вопрос, связанный с реестром. При наличии реестра министерство культуры и туризма может поставить некоторые условия. К примеру, членство в данном реестре для отелей может быть как результат соответствия какому-либо стандарту. У нас существуют стандарты касательно звезд и есть отели с 1, 2, 3, 4, 5 звездами. Однако, наличие этих стандартов не является принудительным условием».