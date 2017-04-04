На первом этапе приемных экзаменов в магистратуру и резидентуру, а также на экзаменах по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора может быть напечатан «Пропуск на экзамен».

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, для распечатки пропуска необходимо зайти на соответствующую страницу сайта Государственного экзаменационного центра и ввести свой логин и пароль.

В «Пропуске на экзамен» содержится информация о месте и времени проведения экзамена, выписка из «Памятки» и другая важная информация.

«Придя на экзамен, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и пропуск», — говорится в предупреждении Государственного экзаменационного центра.