Погибшую при теракте в метро в Санкт-Петербурге азербайджанку Дильбару Алиеву похоронят на родине.

Как сообщает «Комсомолка», Дильбара Алиева училась на третьем курсе вуза, на факультете экономики и менеджмента.

– Хотела стать психологом, – рассказали в университете. – Родилась Дильбара в Азербайджане, но давно переехала в Петербург вместе с родителями, ходила в петербургскую школу.

Несмотря на то, что мама и папа Дильбары находятся в Петербурге, похоронить девушку планируют на исторической Родине, где у нее живут родственники. Завтра тело Алиевой, по некоторым данным, доставят в Баку.

– Как любая девушка, она имела друзей, строила большие планы, любила жизнь…, – рассказывают в вузе. – Дильбара останется в памяти друзей и близких молодой, цветущей, полной сил и устремленной в будущее.