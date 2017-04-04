Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции, сообщает «Интерфакс».

По его словам, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Расследование «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы», заявил премьер-министр. Алексея Навального, который призвал население выйти на митинги 26 марта, Медведев назвал «известным персонажем», который открыто заявляет о желании стать президентом.

По информации РБК, компромат, собранный на него ФБК, российский премьер назвал «чушью и бумажками», а само расследование он охарактеризовал как «компот».

Глава правительства заявил, что «молодежь подставляют под правоохранительную машину», что нечестно со стороны политических деятелей, которые преследуют свои «шкурные интересы».

Медведев отметил, что он продолжит работать.