Россия и Запад нагнетают напряженность и начинают гонку вооружений, размещая у границ друг друга крылатые ракеты средней дальности. Такое мнение высказал «Росбалту» военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя заявление заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер о том, что «многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают угрозой для своей безопасности» размещение Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

«Дальность полета ракеты „Искандер“ в несколько раз больше, чем „Точки-U“ (120 км), стоящей сейчас на вооружении ракетной бригады (дислоцированной в Калининградской области). Формально максимальная дальность „Искандер“ — 500 км, но все понимают, что потенциально она больше, что это ступенчатая баллистическая ракета (с дальностью до 700 км)», — отметил эксперт.

«Как минимум, в одной (ракетной) бригаде развернут и комплекс „Искандер-К“ с дальностью почти 3 тыс. км. Это, конечно, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), хотя „Искандер-К“ развернуто еще немного, но фактически это крылатые ракеты „Калибр“ с дальностью до 3 тыс. км», — отметил специалист.

«С другой стороны, в том же Калининграде базируется Балтийский флот, там тоже имеются крылатые ракеты „Калибр“, тоже с дальностью до 3 тыс. км. Так что принципиально, конечно, дополнительной сверхестественной угрозы от „Искандеров“ (в Калининградской области) для третьих стран нет, но поскольку Россия политически довольно долго использовала их размещение в Калининграде как некую угрозу, то теперь, когда это происходит (а это не могло не произойти, потому что „Точка-U“ больше не производится, их замена должна была случиться, или нужно расформировывать ракетную бригаду, которая там есть), то это воспринимается как некое агрессивное действие», — сказал Фельгенгауэр.

По словам эксперта, «в России считают, что это Запад нарушает договор о РСМД, что в Польше идет строительство базы ПРО, еще одна построена и функционирует в Румынии, к западу от Бухареста». Он напомнил, что российское руководство и военные говорили, что на польской базе на стандартных пусковых установках могут разместить те же американские крылатые ракеты. «В результате, нагнетание напряженности и определенная гонка вооружений здесь намечается», — констатирует Фельгенгауэр.