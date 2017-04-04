Теракт в петербургском метро совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщает Следственный комитет России.

Криминалисты также нашли «генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро „Площадь Восстания“, в которой находилось взрывное устройство».

«Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро „Площадь Восстания“», — говорится в сообщении СК.