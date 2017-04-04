Главными достижениями путинского правления считались зажиточность и безопасность.

В этом уверен журналист Виталий Портников.

— Безопасность — после двух чеченских войн, взрывов домов и станций метро, захвата заложников на Дубровке и в Беслане — была даже важнее утраченной после нефтяного спада зажиточности. Теперь покончено и с безопасностью. И не так уж важно, генерируют террор путинские спецслужбы или не могут его предотвратить. Важно, что безопасности больше нет, — отметил он на своей странице в Facebook.

