В Петербурге злоумышленники заметили забытые водителем ключи и угнали «Газель», груженную рыбой с запахом свежих огурцов.

Как стало известно «Фонтанке», 50-летний гражданин Азербайджана обратился в правоохранительные органы с сообщением о пропаже в 10:30 утра 3 апреля. По его словам, за автомобилем, в котором были сто килограммов корюшки, не досмотрел его знакомый: тот припарковал необорудованную сигнализацией машину у дома №39 по Ириновскому проспекту в районе полуночи и оставил ключи в салоне. Когда в половине седьмого утра водитель вышел из парадной, «Газели» на парковке не было.

Владелец оценил автомобиль в двести тысяч рублей, а килограммы рыбы — ещё в сорок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».