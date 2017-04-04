Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров условились содействовать обеспечению режима прекращения огня в Сирии и продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве, говорится в сообщении Кремля.

«Затронута проблематика сирийского урегулирования. Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых 10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, информирует Кремль.

Также в ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

«Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере», — говорится в сообщении.