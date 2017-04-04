Администрация Университета путей сообщения установила мемориальную фотографию с зажженной свечой в память о погибшей при взрыве в петербургском метро студентке третьего курса Дильбар Алиевой, которая родом из Азербайджана, передает РИА Новости.

У фотографии Дильбар, которая установлена на первом этаже здания вуза, зажжена свеча. Студенты несут к фотографии цветы. На плакате с фотографией студентки напечатаны соболезнования от администрации вуза и надпись «Мы помним, мы скорбим!».

21-летняя Дильбар Алиева – гражданка России, студентка, жила в Санкт-Петербурге

В результате взрыва в метро пострадал еще один азербайджанец- Заур Велиев. Его состояние оценивается как среднее тяжелое.