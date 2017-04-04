Полиция Германии ищет насильника, который напал в ночь на воскресенье на девушку и ее возлюбленного. Потерпевшие студенты пошли в поход и разбили палатку в безлюдной местности. Во время ночевки к ним приблизился неизвестный, вооруженный мачете.
Преступление было совершено в заповеднике Зигауэ, расположенном к северу от Бонна, бывшей столицы ФРГ. Подойдя к месту ночевки туристов около 0:30, злоумышленник потребовал, чтобы 23-летняя женщина вышла из палатки и пошла с ним. Увидев в руках незнакомца большой нож, девушка подчинилась, пишет The Local.
Нападавший рядом с палаткой изнасиловал жертву, а потом скрылся в направлении Рейна. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвал 26-летний бойфренд пострадавшей. Насильник угрожал убийством спутнику потерпевшей, если тот попытается за нее заступиться, сообщает WDR. Молодой человек оставался в палатке до тех пор, пока нападавший не убежал.
По словам представителя полиции Бонна Роберта Шолтена, юноша поступил правильно, поскольку вооруженный насильник был очень опасен. По данным Derwesten.de, преступник сначала хотел ограбить туристов и потребовал отдать ему мобильные телефоны.
Примерно в 100 метрах от места преступления отдыхала компания людей. Однако они, по предварительным данным, не видели подозреваемого.
В понедельник потерпевшая прошла медицинское обследование, которое подтвердило факт сексуального надругательства. В розыск объявлен темнокожий мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, с ростом около 180 см. В поисковой операции были задействованы кинологи с собаками и вертолеты. Однако выйти на след насильника не удалось. Составлен фоторобот подозреваемого.
С пострадавшими туристами подозреваемый говорил на ломаном английском. Можно предположить, что он является мигрантом и не владеет немецким.