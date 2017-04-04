Полиция Германии ищет насильника, который напал в ночь на воскресенье на девушку и ее возлюбленного. Потерпевшие студенты пошли в поход и разбили палатку в безлюдной местности. Во время ночевки к ним приблизился неизвестный, вооруженный мачете.

Преступление было совершено в заповеднике Зигауэ, расположенном к северу от Бонна, бывшей столицы ФРГ. Подойдя к месту ночевки туристов около 0:30, злоумышленник потребовал, чтобы 23-летняя женщина вышла из палатки и пошла с ним. Увидев в руках незнакомца большой нож, девушка подчинилась, пишет The Local .

Нападавший рядом с палаткой изнасиловал жертву, а потом скрылся в направлении Рейна. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвал 26-летний бойфренд пострадавшей. Насильник угрожал убийством спутнику потерпевшей, если тот попытается за нее заступиться, сообщает WDR . Молодой человек оставался в палатке до тех пор, пока нападавший не убежал.

По словам представителя полиции Бонна Роберта Шолтена, юноша поступил правильно, поскольку вооруженный насильник был очень опасен. По данным Derwesten.de , преступник сначала хотел ограбить туристов и потребовал отдать ему мобильные телефоны.

Примерно в 100 метрах от места преступления отдыхала компания людей. Однако они, по предварительным данным, не видели подозреваемого.

В понедельник потерпевшая прошла медицинское обследование, которое подтвердило факт сексуального надругательства. В розыск объявлен темнокожий мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, с ростом около 180 см. В поисковой операции были задействованы кинологи с собаками и вертолеты. Однако выйти на след насильника не удалось. Составлен фоторобот подозреваемого.

С пострадавшими туристами подозреваемый говорил на ломаном английском. Можно предположить, что он является мигрантом и не владеет немецким.

