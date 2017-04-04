С появлением все более совершенных систем искусственного интеллекта, все чаще стал подниматься вопрос, а кто несет ответственность за ущерб, причиненный умной машиной. Многие склоняются к тому, что вина лежит на создателе робота или его владельце. Однако, ученый-юрист Йинг Ху из Йельского университета считает, что роботы сами должны привлекаться к ответственности. Его мнение приводит Vocativ.

Йинг Ху считает, что роботы должны нести моральную и уголовную ответственность за свои действия и за любой вред, который они могут причинить. Чтобы аргументировать свое мнение, Ху сравнивает роботов с корпорациями, которые согласно законодательству США считаются «лицами», хотя их деятельность зачастую нельзя отождествлять с действиями отдельных людей в компании.