Обращение Министерства юстиции РФ в Верховный суд о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) не является проявлением доброго отношения. Такое мнение в интервью Turan высказал депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

На его взгляд, аннулирование регистрации ВАК может негативно отразиться на двусторонних отношениях.

В связи с отсутствием официальной информации, депутат затруднился комментировать претензии Минюста. На его взгляд, могут быть формальные поводы, связанные с изменениями в законодательстве.

«Полагаю, что в России понимают, что в политике не отменен принцип взаимности. Кто-то может утверждать, что ВАК поддерживает тесные связи с посольством Азербайджана. Однако и Русская община Азербайджана поддерживает тесные связи с посольством РФ, и мы ничего предосудительного в этом не видим», — сказал Мусабеков.

Если регистрация ВАК будет все-таки аннулирована, то это негативно повлияет на двусторонние отношения, подчеркнул он.

Предотвратить деятельность диаспоры невозможно, поскольку ВАК может функционировать как координационный совет азербайджанских организаций.

Есть ли политическая подоплека в данном вопросе? Отвечая на этот вопрос, Мусабеков сказал, что обоснованность претензий Минюста станет ясна в суде.

Он не исключил, что одной из причин могло быть и то, что ФСБ не может контролировать ВАК, и потому было решено запретить организацию.

«В России сейчас происходит процесс подчинения административными органами общественных организаций. В России есть и псевдо диаспорские организации, как например Культурная автономия азербайджанцев. Не исключаю, что власти РФ хотят расширить поле для своей организации и потому чинят препятствия не контролируемому ВАК», — считает Мусабеков.

Возможны ли встречные шаги со стороны Баку? На это Мусабеков ответил отрицательно.

«Мы эти школы, университеты открывали не для того, чтобы понравиться России. Это отвечает нашим интересам. Что касается Русской общины Азербайджана, то к ней мы относимся как к родной организации», — сказал Мусабеков.