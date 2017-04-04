Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично ответил на высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о диалоге с РФ.

Как передает ТАСС, по данным издания Politico, на ужине глав МИД НАТО госсекретарь на реплику об отношениях с Москвой, что «танго должны танцевать двое», заметил, что с Лавровым танцевать бы не стал. Глава МИД РФ за словом в карман не полез: «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».

«Я слышал о том, что якобы такой разговор на встрече глав МИД НАТО 31 марта состоялся. Если Рекс Тиллерсон чувствует, что еще не со всеми может танцевать, то мы готовы помочь, — сказал Лавров. — Человек он очень опытный. Уверен, что научится быстро».