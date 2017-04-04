Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой теракт является «вызовом» для каждого россиянина, в том числе и для Владимира Путина. Он также отметил, что факт совершения взрыва в городе главы государства «заставляет задуматься»

Отвечая на вопрос о том, воспринимает ли президент теракт в Петербурге в день его визита в город как личный вызов, Дмитрий Песков сказал, что взрыв в метро является вызовом для каждого россиянина, в том числе и для президента России Владимира Путина. Об пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, передает РБК.

«Безусловно, сам факт того, что теракт был совершен во время нахождения в городе главы государства заставляет задуматься. Это предмет для анализа специальных служб. Любой теракт является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства», — заявил Песков.