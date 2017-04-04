«Все хотели перемен к лучщему. Я недоволен положением страны, в этой стране что-то идет неправильно. Я недоволен результатами выборов, сам я не выбирал РПА», – в беседе с Первым Информационным в ходе проведенного нами опроса на улицах Еревана сказал молодой человек, отметив, что такие результаты выборов в какой-то мере были предсказуемы.

«Большая часть наших сограждан недовольны результатами выборов, но. Тем не менее, поствыборных развитий они не хотят: «Устали уже, устала нация…».

Другая часть наших сограждан, потеряв надежду на положительные изменения, думают о том, как бы покинуть страну», — отмечает издание.