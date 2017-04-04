5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 12-17° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла.