Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 14 человек. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

По ее словам, 11 человек погибли на месте, еще трое умерли в больницах. «Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм не совместимых с жизнью», — заявила Скворцова.

Она сообщила, что сейчас в больницах города находятся 49 пострадавших. 13 человек покинули больницы, получив лечение. «На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырёх человек», — добавила Скворцова.