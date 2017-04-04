Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на сумму более 140 млн рублей. Во вторник чиновник был задержан и доставлен в Москву.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от организаций, занимавшихся строительством мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятку в размере 139 млн рублей (2,5 млн долларов), а также долю в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

В обмен на взятку Соловьев должен был обеспечить» внеочередную и незамедлительную оплату» работ, а также выделить компания лицензии для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложено о задержании главы республики.