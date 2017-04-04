Команды из Карабаха на российское ТВ не попадут

Складывается такое ощущение, что КВН – это место, намазанное медом для карабахских сепаратистов, которые лепят команды как пельмени и отправляют их завоевывать Клуб Веселых и Находчивых. Вот и на этот раз некая команда КВН из «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – minval.az) «Свадьба в горах», как сообщают армянские СМИ, одержала победу в какой-то игре и теперь претендует на участие в телевизионной Лиге КВН.

Начнем с того, что за последние месяцы в КВН засветили несколько команд из «Арцаха». Это «С хлебом и солью», «ДлеЯман» и некоторые другие. И вот сейчас – «Свадьба в горах». Сообщается, что она, якобы, одержала победу в состоявшейся 2 апреля 3-й игре 1/8 Лиги Москвы и Подмосковья, выйдя в следующий этап.

«В Лиге Москвы и Подмосковья играют команды, претендующие на участие в телевизионных лигах КВН. Чемпион лиги автоматически попадает в сезон Премьер-лиги на российском Первом канале», — пишут армянские СМИ.

Как известно, после вмешательства на самом высоком уровне, все карабахские команды потеряли, собственно, этот статус – они уже не представляют «НКР» или «Арцах». Во-вторых, на офийиальном сайте КВН нет никакого упоминания о команде «Свадьба в горах». При этом есть бывшая карабахская команда «С хлебом и солью». Однако сейчас она отмечена как ереванская.

При этом, как сообщил minval.az информированный источник в Клубе веселых и находчивых, представители сепаратистского режима лезут в КВН, поскольку это важный рычаг воздействия на молодежную аудиторию СНГ и стран мира, где транслируют эту передачу.

Однако попасть «Свадьбе в горах» в телевизионную Лигу КВН не удастся. Как рассказали minval.az в пресс-службе азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, последнее сообщение об участии карабахской команды в КВН-овской лиге – провокация.

Теперь что касается деталей. Как оказалось, чтобы попасть в ТВ-лигу КВН, необходимо пройти строгий контроль. Кроме того, требуется участие в международном фестивале в Сочи «Голосящий КиВиН».

В пресс-службе азербайджанского КВН отметили, что руководство международного Союза КВН стало внимательнее следить за регистрацией команд. Именно поэтому исчезли карабахские клубы, а оставшаяся команда «С хлебом и солью» поменяла свое географическое местоположение.

В общем, дорога в КВН сепаратистам заказана, какими бы находчивыми они себя не считали…

В.Абасова