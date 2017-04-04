Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает попавшим под санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Republic.

Согласно документу, находящиеся под санкциями лица могут подать заявление об отказе признать себя налоговым резидентом России, если они имеют налоговое резидентство другого государства.

Госдума приняла законопроект в марте. Депутаты объясняли, что это позволит избежать двойного налогообложения предпринимателям, которые имеют бизнес за рубежом, но вынуждены из-за санкций жить в России.