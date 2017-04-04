«Очевидно, что в настоящее время общественное недовольство недостаточно для поcтвыборных развитий. Возможно, в ближайшее время Сейран Оганян будет приглашен в Службу национальной безопасности Армении для допроса в связи с тем, знал ли он о действиях Самвела Бабаяна по контрабанде ПЗРК «Игла», а также нашумевшими случаями злоупотребления в Минобороны в период пребывания в должности министра».

Об этом пишет ереванская газета «Жаманак».

«По нашим сведениям, Сейрана Оганяна хотели вызвать на допрос еще до выборов, однако чтобы не превращать его в жертву, не привлекать к нему лишнего общественного мнения и симпатии, решили отложить этот процесс. Поскольку впредь общественные акции уже исключаются, принято решение «измерить страх» Сейрана Оганяна», — пишет газета.