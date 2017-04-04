«В стране, где львиная доля национального богатства законным или незаконным путем скоплено в руках нескольких десятков семей, а народ бедствует, ожидать иного результата выборов было бы политологической неграмотностью», — заявил экс-президент Армении, глава блока «Конгресс-НПА» Левон Тер-Петросян, комментируя итоги парламентских выборов.

«Нам остается ждать, как Республиканская партия, «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Елк» львиными прыжками будут развивать экономику Армении, обеспечивать многомиллиардный поток инвестиций, укреплять армянскую армию, пресекать миграцию, и решать самый главный вопрос – карабахский конфликт», — отметил экс-президент (цитата по Aysor.am).

Он заявил также, что вокруг лозунга «мир, примирение, добрососедство» в рамках решения карабахского конфликта сформировалось общественное движение, в развитии которого он не сомневается.

«Если представленным в парламенте силам удастся решить вопрос, не отдав ни пяди земли, то мы будем лишь признательны. Мир нужен сегодня, а не после новой трагедии и жертв. Отныне кровь каждого солдата будет лежать на совести представленных в парламенте сил», — заявил экс-президент Армении.