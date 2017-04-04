Спецслужбы Киргизии сообщили, что исполнителем теракта в Петербурге мог быть 22-летний уроженец республики, гражданин РФ Акбаржон Джалилов.

Как передает Tengrinews.kz, такую версию озвучил официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

По имеющимся данным, террорист-смертник действовал в одиночку. Сообщается также, что он ранее проживал в городе Ош, но впоследствии получил российское гражданство и уехал из республики.

Сейчас киргизские спецслужбы ведут совместное расследование взрыва со своими российскими коллегами в Петербурге.