Бывший министр транспорта Зия Мамедов выразил отношение к обращению группы сенаторов с просьбой расследовать деятельность компании президента США Дональда Трампа в Азербайджане. Напомним, что сенаторы в своем обращении хотят, чтобы расследовалось, на какие средства был построен небоскреб «Trump Tower», который строился совместно с семьей Мамедовых. Сенаторы подозревают Трампа в коррупционных схемах с участием родственников Зии Мамедова. В частности, утверждалось, что партнерами компании Трампа выступали бизнесмены Анар и Эльтон Мамедовы. В прессе США были опубликованы материалы по этому поводу.

Сотрудник газеты «Ени Мусават» связался с Зией Мамедовым и поинтересовался, в курсе ли он этого вопроса. Бывший министр обвинил американскую прессу в клевете:

«Они занимаются клеветой»,- сказал Зия Мамедов и бросил трубку.