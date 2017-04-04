Американский подросток Сантос Колон признался в попытке организовать покушение на Папу Римского Франциска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, сообщает Газета.ру.

Паренек собирался совершить нападение от имени террористической группировки «Исламское государство» во время визита понтифика в Филадельфию в сентябре 2015 года. Колон, которому на тот момент было всего 15 лет, хотел воспользоваться услугами снайпера. Юноша связался с потенциальным киллером, но им оказался сотрудник ФБР, работавший под прикрытием. Кроме того, Колон намеревался устроить взрыв неподалеку от предполагаемого места убийства. Подросток был арестован в 2015-м. Юноше грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл.