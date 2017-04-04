Ограничение движения транспортных средств на некоторых улицах столицы вызвало серьезные пробки.

Как передает АПА, в частности парализовано движение транспорта на проспектах Гейдара Алиева, Бабека, улицах Юсифа Сафарова, Кероглу Рагимова, Наджафгулу Рагимова, Афияддина Джалилова и других.

Отметим, что в связи с ремонтными работами на улице Юсифа Сафарова — от пересечения с проспектом Гейдара Алиева в сторону центра города до пересечения с улицей Узеира Гаджибейли — движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Дорога закрыта в ночь с 3 на 4 апреля и останется закрытой до завершения ремонтных работ. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться маршрутами: проспект Бабека — улица Фазаила Ибрагимова — проспект Ходжалы — улица Афияддина Джалилова, а также проспект Бабека — улица Наджафгулу Рафиева — улица Афияддина Джалилова.