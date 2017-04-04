В марте более 12 тысяч иранских туристов посетили нашу страну, прибыв в Баку на воздушном транспорте.

Об этом Взгляд.аз сообщил глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров. По его словам, в прошлом году эта цифра составила 4300 человек.

«Эта цифра относится к числу туристов, прибывших в нашу страну из Ирана воздушным транспортом. В эту статистику не вошли туристы, приехавшие в на автобусах, на личном транспорте, а также иранские туристы, прибывшие в страну через Нахчыван. Эти цифры обнародуются несколько позже. Если раньше из авиарейсы Ирана осуществлялись только из Тегерана, то с этого года с помощью AZAL были организованы прямые рейсы из Тегерана, Тебриза, Шираза, Мешхеда, и день ото дня география этих полетов расширяется», — отметил наш собеседник.

Н.Багиров отметил, что за прошлый месяц число туристов, прибывших в нашу страну из Дубая, увеличилось вдвое: «В марте изх Дубая в Азербайджан приехало более 17 тысяч туристов. А в прошлом году число туристов из Дубая было около 8 тысяч».