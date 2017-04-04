Благодаря содействию посредников Баку и Ереван существенно сблизили позиции по решению карабахской проблемы, базовые принципы урегулирования в основном согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Искренне заинтересованы в том, чтобы в регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические обмены. Делаем для этого все возможное. Осуществляем свою посредническую миссию как самостоятельно, так и вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией. Благодаря содействию посредников сторонам удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам. В основном согласованы базовые принципы урегулирования», — говорится в статье Лаврова, опубликованной в газете «Бакинский рабочий»..

При этом Лавров отметил, что Азербайджан и Армения «по-разному видят последовательность воплощения в жизнь» указанных базовых принципов.

«В этой связи наша задача состоит в том, чтобы помочь сторонам найти сбалансированное решение на основе имеющихся наработок. Рассчитываем, что Баку и Ереван смогут проявить политическую волю, готовность к взаимным уступкам. Это необходимо для того, чтобы переговорный процесс был результативным», — сказал российский министр.

По его словам, «важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения». «В свою очередь Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности – выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования», — добавил Лавров.