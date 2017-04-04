У теракта могут оказаться «неудобные» подозреваемые

Человек, утверждают знающие люди, привыкает ко всему. В том числе и к драматичной хронике новостей. Сообщения о терактах СМИ приносят регулярно, информируя о взрывах в парижском концертном зале «Батаклан» и на стадионе «Стад де Франс», атаке террористов на аэропорт Стамбула, нападении на Брюссель…Каждый раз — сочувствие жертвам, возмущение очередной кровавой «акцией» и не высказанная вслух уверенность, что все это где-то там, по ту сторону экрана и монитора, в «новостях», но не в твоей жизни. До той минуты, пока не «рванет» в прямом смысле слова в соседнем вагоне метро. Террор иногда называют «суррогатом войны». Но между террором, с одной стороны, и войной, с другой, есть существенная разница. Конечно, современная война — это не только и не столько бои по всем правилам, с диспозицией, артподготовкой и т.д., но и «точечные удары», в том числе и диверсионные операции в глубоком тылу противника. Но даже диверсионная война направлена на уничтожение военной инфраструктуры. А террористы заведомо бьют по гражданскому населению, по обычным людям, оказавшимся «не в то время и не в том месте» — в рейсовом автобусе или в пассажирском самолете, в терминале международного аэропорта, на рок-фестивале или на футбольном матче…

Сегодня в «топе» новостей — трагедия в Санкт-Петербурге. На момент подготовки этого материала было известно о 14 погибших и 47 раненых. И очень быстро исчезли сомнения, что речь идет о теракте, а не технической неполадке или даже криминальных «разборках». Взрывное устройство мощностью около 500 грамм в тротиловом эквиваленте сработало в 14-40 по местному времени (15-40 в Баку) на станции метро «Сенная площадь». Еще одна «адская машина» была обезврежена на другой станции — «Площадь восстания» (впрочем, ряд СМИ отмечают, что подозрительный предмет не оказался бомбой). Метро в Санкт-Петербурге было закрыто. Появились сообщения об обнаружении подозрительного предмета в аэропорту «Пулково», откуда начали эвакуировать людей…

Уже через несколько часов после взрыва Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике: «Наши мысли обращены к российскому народу, и особенно к тем, кто потерял близких в сегодняшнем взрыве в метро Санкт-Петербурга. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем блоге в Twitter выразил соболезнования всем пострадавшим от теракта, их близким и всем россиянам.

Соболезнование своему российскому коллеге выразил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, который в тот же день в Санкт-Петербурге встречался с Владимиром Путиным.

Свою позицию высказал и МИД Азербайджана: «Мы решительно осуждаем кровавый террористический акт, совершенный в метро в Санкт-Петербурге, ставший причиной смерти и ранений множества людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этого террористического акта, дружественной и соседней России, разделяем вашу скорбь и желаем раненым скорейшего исцеления», — говорится в заявлении. В Баку подчеркивают, что Азербайджан как государство, страдающее от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и решительно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом.

Соболезования выразил и глава МИД Украины Климкин.

Провал спецслужб от излишнего усердия

СМИ, рассказывая о трагедии в северной столице России, указывают на немаловажное обстоятельство. Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел в тот же день, когда в северную столицу прибыл президент РФ Владимир Путин — на встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

И в то, что это случайное совпадение, поверить трудно. Многие российские эксперты уверены: взрыв демонстративно «приурочили» к приезду президента в родной для него город. Впрочем, имеет право на существование и другая версия: организаторы взрыва прекрасно знали, что большую часть личного состава петербургских «силовых структур» направят на обеспечение безопасности первых лиц двух стран, что по понятным причинам не может не «оголить» другие, скажем так, объекты. В том числе и метро. По словам знающих людей, питерская «подземка» вообще охраняется далеко не так тщательно, как московская, да тут еще каждый полицейский начальник прекрасно знает: если хоть что-то будет не так во время визита президента, с него спустят три шкуры, а вот если «снять посты» на входе в метро, этого, скорее всего, вообще не заметят. И такой вот «приуроченный теракт» — серьезный повод говорить о провале спецслужб от излишнего усердия и чинопочитания, а не только по известной логике «Если взорвали, значит, кто-то где-то чего-то недоглядел». Правда, нет и полной ясности, за кем именно «недоглядели». Какие структуры стоят за взрывами, идет ли речь об излишне радикальных «одиночках» или же об организации, и если да, то какой — обо всем этом на момент подготовки этой статьи оставалось только гадать. И вполне логично звучат соображения, что лучше подождать результатов следствия, а потом уже делать выводы.

«Неудобная версия», или Армянский след теракта в Санкт-Петербурге

Версий, кто именно может стоять за терактом, действительно хватает. Казалось бы, многое указывает на «исламистский след». Во-первых, именно приверженцы ИГ — «авторы» подавляющего большинства самых громких терактов последнего времени. А во-вторых, подозреваемый, попавший на камеры видеонаблюдения, с длинной бородой, он одет в «мусульманскую» шапочку-«куфи». Но статистика — это еще не улики в расследовании конкретного взрыва. К тому же, как отмечают российские наблюдатели, человек в такой шапочке и с бородой по нынешним временам неминуемо вызовет подозрения, и настоящий террорист постарался бы «замаскироваться», чтобы его не «тормознули» с бомбой на входе в метро. Возможно, что неизвестный на видеозаписи благодаря бороде и шапочке подозрения вызвал, а вот имел ли он действительно отношение к теракту — это еще вопрос ( позже стало известно, что запечатленный на видеокамерах мужчина, подозреваемый в организации теракта в петербургском метро, явился в полицию и заявил о непричастности к взрыву — ред.). Не говоря о том, что и борода, и шапочка могли, по чьему-то дьявольскому замыслу, намеренно наводить следствие на «ложный след». Тем более что «исламисты» — далеко не единственные подозреваемые.

И вот тут уже самый беглый взгляд на события в Санкт-Петербурге как минимум не позволяет исключать, что у трагедии в «северной столице» может быть и «армянский» след. Тем более что у армянских террористов здесь есть и мотивация, и изрядный опыт.

О том, что спецслужбы Армении организовали целую серию терактов против Азербайджана, в нашей стране вряд ли кому-то стоит напоминать. Взрывы гремели в поездах, в рейсовых автобусах, бомба сработала на борту парома «Советская Калмыкия». Под ударом оказался и метрополитен. В 1994 году сотрудники спецслужб Армении вербуют, а затем отправляют в Баку гражданина РФ Хатковского — с заданием устраивать взрывы в поездах и метро. Хатковский, напомним, был арестован, приговорен к 8 годам тюрьмы (взрыв заложенной им бомбы обошелся без жертв) и затем экстрадирован в РФ.

19 марта 1994 того же года на станции метро «20 января» взрывается бомба — она уносит 14 жизней. 3 июля того же года взрыв гремит в перегоне между станциями метро «Гянджлик» и «28 мая» — 13 убитых. Как показало следствие, теракты в метро — дело рук боевиков «Садвала», завербованных спецслужбами Армении и прошедшими подготовку под руководством офицеров ее спецслужб. Террор — это такая же страница агрессии Армении против Азербайджана, как и Ходжалинский геноцид.

Но не стоит забывать: первый теракт в метро в тогда еще существовавшем СССР тоже организовали именно армянские националисты. 8 января 1977 года бомб сработала в вагоне метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская», убив 7 человек и ранив еще три десятка. Еще одна «адская машина» взорвалась в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (Большая Лубянка) – возле здания КГБ, вторая — в урне около продовольственного магазина на улице 25-го Октября (Никольская). Дело было раскрыто уже в октябре 1977 года: как выяснилось, серию терактов в столице СССР организовали армянские боевики Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. 24 января 1979 года на закрытом процессе все трое были приговорены к смертной казни и расстреляны уже 30 января. Известен и «мотив» -террористы мстили Москве за подписание с Турцией Карсского и Московского договоров о границе, поставивших жирный крест на армянских мечтах о шести вилайетах турецкой Восточной Анатолии.

Теперь Армения, конечно, форпост России. Но эти «исторические обиды» в Ереване не забыли. О них пишут и рассуждают в открытую. Но вот только ли рассуждают? Вспомним: 8 августа 2000 года, как раз накануне 80-й годовщины Севрского договора, взрывное устройство в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Он унес жизни 7 человек, более 50 были ранены. Версия о «чеченском следе» тут же была объявлена приоритетной, но в прессу просочились намеки: вполне возможно, что за взрывом стояла «армянская мафия».

А нынешний взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел как раз в годовщину прошлогодних боев в Нагорном Карабахе, тех самых, в ходе которых Армения, «форпост России», потерпела тяжелое и обидное поражение. А вот в поражении этом многие армянские политики поспешили обвинить…Москву. Во-первых, к вящему ужасу Еревана, РФ продает оружие Азербайджану. То, что Армении она его при этом дарит, здесь изящно «вынесли за скобки». Во-вторых, вопреки ереванской трактовке обязательств в рамках ОДКБ, Россия не двинула свои войска на Баку через реку Самур и не приказала кораблям своей Каспийской флотилии обстреливать Баку с моря. В-третьих, РФ не торопится и «выкручивать руки» своим союзникам по ОДКБ, которые — какой кошмар! — поддерживают Азербайджан, а не Армению.

А теперь вспомним: в августе 2010 года, когда в СМИ заговорили о намерении Азербайджана приобрести у РФ ЗРК С-300, Игорь Мурадян на страницах той же «Лрагир» прямо призвал к терактам против РФ: «Вопреки всевозможным аргументам армянских «адвокатов» русских политиканов, поставки ЗРК С-300 Азербайджану, несомненно, усилят его и придадут новое значение этой стране в регионе, когда азеры будут чувствовать себя более защищенными и безнаказанными… Становится совершенно ясным, что защита и безопасность Армении — это дело не властей, а обязанность и задача армянского народа. Немногие должны пожертвовать жизнью, чтобы родина была в безопасности. ЗРК С-300 должны быть уничтожены либо на предприятии-изготовителе, либо при транспортировке, либо на территории Азербайджана. Этим нужно было заняться давно, по крайней мере, четыре года назад. Неужели нельзя было сделать выводы из опыта чеченского сопротивления… Что бы ни произошло в дальнейшем, если Россия не получит по мозгам в связи со своими подлыми шагами, Армении незачем быть обозначенной, как государство».

И уж тем более нет сомнений, что террор в Армении считали и считают вполне допустимым «методом борьбы». Достаточно вспомнить недавний захват полка ППС в Ереване, когда спектр сил, выразивших поддержку террористам, оказался пугающе широким. Или обратить внимание и на «символические могилы» боевиков АСАЛА в ереванском пантеоне «Ераблур», на впечатляющий культ вокруг имени профессионального террориста Монте Мелконяна…Список можно продолжать. Это, конечно, «косвенные улики», и они еще не доказательство для суда, но вот и игнорировать их точно не стоит.

Террористы «по заказу»

Другое дело, что версия об армянском следе по понятным причинам весьма неудобная для Москвы. Граждане «любимого форпоста» среди террористов — новость слишком неприятная, и шансов, что она обойдется без политических последствий, прямо сказать, немного. Во всяком случае, неслучайно, что генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с «Московским комсомольцем» уже дал понять, среди кого Москва предпочла бы найти виновных. «Конечно, сейчас строить версии рано, однако выдвинуть некоторые предположения можно. Во-первых, довольно давно мы уже слышим от украинских военных, политиков и националистически настроенной молодежи, что они будут нас убивать,» — разглагольствовал отставной генерал, по мнению которого, «любой из них (граждан Украины — Ред.) легко «сольется» с местными жителями — все прекрасно владеют русским языком, абсолютно неприметной славянской внешности. Зашел, оставил пакет в углу вагона, вышел… Во-вторых, нельзя не учитывать и радикальных исламистов. И в-третьих, учитывая последние события в стране, а именно масштабные акции неповиновения, нельзя не брать в расчет и эту группу».

Сказать, что выводы генерала как минимум вызывают вопросы — ничего не сказать. В «украинский след» верится с трудом, и это еще мягко сказано. Какими бы «неуправляемыми» ни рисовало российское ТВ бойцов украинских добровольческих батальонов или сторонников того же «Правого сектора», традиций политического террора в Украине нет. Российские же телерепортажи о задержании в оккупированном Крыму «украинских диверсантов», когда в кадр попадает «оружие» для игры в пейнтбол — доказательство, прямо сказать, слабоватое. В самом Киеве тоже нет признаков впечатляющей волны доморощенного политического террора. То есть неудобные Москве персоны, от Шеремета до Вороненкова, в результате терактов погибают, а украинские политики — нет. Наконец, спецслужбы СССР устраивали «точечные ликвидации» лидеров ОУН-УПА, включая и Евгена Коновальца, и Степана Бандеру, а вот ответной волны террора Москва не получила. Стоит ли в таком случае называть «украинский след» в числе приоритетных версий — вопрос как минимум нелишний. Тем более не верится в причастность тех, кто выходил на улицы протестовать против коррупции.

Другое дело, что обе эти версии весьма «удобные» для Москвы. Обвинение в причастности к теракту в метро развязывает Кремлю руки и для самых жестких мер в отношении Киева, и для репрессий против антикоррупционного движения в России, чьи митинги совсем недавно изрядно напугали Кремль своих размахом. К тому же высказал эти «удобные версии» отставной генерал, сделавший неплохую карьеру в той самой группе «Альфа» и соучастник карательной акции советской армии в Баку в ночь на 20 января 1990 года. А ей предшествовал, напомним, теракт, совершенный советскими же спецслужбами на собственной территории — взрыв энергоблока телерадиоцентра в Баку. Потом этот теракт приписали мифическим «исламским экстремистам», а вот под лозунгом борьбы с ними советская армия, получив желанный «карт-бланш», уже стреляла в Баку по освещенным окнам жилых домов, рейсовым автобусам и машинам «Скорой помощи».

Во всяком случае, СМИ, в том числе и украинские, уже цитируют известных блогеров, которые прямо обвиняют власти РФ в организации теракта. Позиция как минимум небесспорная. Теракт в родном городе президента в тот день, когда он встречается там с Лукашенко — слишком сильный удар по авторитету самого же Кремля, неважно, обвинят ли по итогам расследования «бандеровцев», зловредных «любителей булочек Нуланд» или еще кого-нибудь. Только вот лучше не забывать: если власти не организовали теракт, это еще не значит, что они не постараются им воспользоваться для решения своих политических проблем — как на украинским «треке», так и на внутриполитическом. А такое увлечение «удобными версиями» создает реальную опасность, что настоящие виновные в терактах уйдут от ответственности. И обязательно продолжат взрывать и убивать.

Нурани, специально для Minval.az