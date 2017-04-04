Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Госкомитета национальной безопасности Рахата Сулайманова.

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.