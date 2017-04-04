Во время произошедшего взрыва в метро Санкт-Петербурга погибла азербайджанка. Ей оказалась 21-летняя Алиева Дильбара. Она была студенткой. Эту информацию подтвердил активист азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Орхан Меджидов. По его словам, погибшая девушка будет похоронена 4 апреля в 10:00.

В больнице она проходила как неизвестная пациентка, предположительно Алиева Тамара, 21 год. Поступила в крайне тяжёлом состоянии, умерла в стационаре, пишет Life.ru.

Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге подтвердило гибель азербайджанки Дильбары Алиевой.

«Сообщение о гибели Алиевой мы получили ранним утром, в настоящее время едем в больницу», — заявил генконсул страны в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, состояние другого азербайджанца — Заура Велиева, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он пока в больнице.

Отметим, что в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.