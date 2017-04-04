Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Соловьев отправлен в Москву.

Официальных комментариев в связи с информацией о задержании Соловьева пока нет.

Пресс-секретарь главы Удмуртии Елена Капитоненко сообщила, что в администрации не ведутся обыски, но самого Александра Соловьева нет на рабочем месте, передает РИА Новости.

По словам Капитоненко, на десять часов было запланировано совещание правительства с участием глав администраций муниципалитетов.

«Все представители правительства и администрации главы Удмуртии на работе, никакие обыски здесь не ведутся. К сожалению, у нас нет никакой информации. Главы региона Александра Соловьева на рабочем месте нет, запланированное совещание проведет премьер-министр правительства», — сказала она.

Соловьев возглавляет Удмуртию с 22 сентября 2014 года. До этого представлял республику в Совете Федерации, возглавлял парламент региона.