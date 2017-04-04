Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, в списке значится 51 человек, передает ТАСС.

«По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города», — говорится в сообщении.

В МЧС России продолжают работу телефоны горячих линий, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в метрополитене Петербурга.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал об 11 погибших и 45 пострадавших.