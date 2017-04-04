“Казахстан как непостоянный член Совета Безопасности сосредоточит главное внимание, конечно, на нашем регионе и регионе Центральной Азии, включая Сирию, Афганистан. В этой связи могу еще раз подчеркнуть, что Казахстан в армяно-азербайджанском конфликте придерживается принятых Организацией Объединенных Наций резолюций, за которые мы голосовали”.

Как передает АПА, об этом в понедельник сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для печати.

«Казахстан поддерживает добрые отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией и Грузией. И мы хотели бы, чтобы здесь был мир и вопрос был решен мирным путем. Все, что мы можем сделать на этом пути, мы делаем, стимулируя, предлагая всем странам решить этот вопрос мирным путем. Кстати, это отвечает интересам как армянского, так и азербайджанского народов и всех нас. Мы все вместе живем, нам надо торговать, жить и надо развиваться», сказал Н.Назарбаев.