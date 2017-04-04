Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга и обсудить вопросы борьбы с терроризмом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы осудить сегодняшнюю атаку в Санкт-Петербурге. Президент Трамп выразил глубокие соболезнования жертвам и их близким, и российскому народу», — говорится в сообщении.

«Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден», — отмечается в сообщении.

Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.