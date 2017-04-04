В Баку на территории рынка «Тезе Базар» произошел пожар.

Как передает АПА, пожар, начавшийся в одном из фруктово-овощных павильонов, за короткое время охватил большую площадь. На место происшествия были привлечены пожарные бригады из разных районов столицы.

Борьба с огнем продолжалась в течение 40-45. Пожарные потушили огонь, остальная часть рынка была защищена от огня.

По предварительным данным, владельцам торговых точек нанесен существенный материальный ущерб.

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило сообщение о пожаре, произошедшем на рынке «Тезе Базар» в Насиминском районе Баку.

Пожар охватил примерно 400 квадратных метров территории общей площадью 1,5 гектара, в результате чего сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажных магазинов и прилавки.