Казахстан и Азербайджан активно укрепляют двусторонний формат сотрудничества. Об этом в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявлении для печати.

«Двусторонние отношения между нашими странами имеют прочную основу. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами, хотя история взаимодействия наших народов исчисляется столетиями. Эта история всегда была историей дружбы, сотрудничества, взаимной поддержки», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, сегодня как два активно развивающихся независимых государства Казахстан и Азербайджан активно укрепляют двусторонний формат сотрудничества.

«Сегодняшний визит Нурсултана Абишевича, переговоры, которые мы провели, подписанные документы свидетельствуют об очень прочных связях между нашими странами. Мы очень активно развиваем политическое взаимодействие, очень часто встречаемся и в рамках официальных визитов, и в рамках международных мероприятий. Всегда находим время пообщаться, обсудить и наметить пути развития наших отношений. Мы активно сотрудничаем в международных структурах, всегда оказываем друг другу взаимную поддержку. Это тоже хороший показатель искренности наших отношений. Хотел бы воспользоваться возможностью и еще раз поздравить Нурсултана Абишевича и весь братский Казахстан с избранием в члены Совета Безопасности ООН – высшей структуры мировой политики. Это является показателем отношения мирового сообщества к Казахстану, признанием успехов Казахстана, а также его роли в международных и глобальных делах. Уверен, что деятельность Казахстана как члена Совета Безопасности ООН будет направлена на укрепление мира и безопасности. Уверен, что пребывание в этом качестве будет очень успешным. Также хотел бы выразить благодарность за поддержку Азербайджану в тех международных структурах, в которых Азербайджан не представлен» — сказал Президент Ильхам Алиев.

Мы сегодня подробно обсудили вопросы торгово-экономического развития прямо по спискам и наметили те позиции, где мы можем быстро нарастить товарооборот. Хотя мы имеем рост товарооборота, но он не может отражать ни нашего потенциала, ни наших намерений», — отметил Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что было принято решение провести очередное заседание межправительственной комиссии в следующем месяце.

«С учетом поручений президентов конкретно по тем пунктам, которые мы обсуждали, по экспортным позициям наших стран подготовить и принять документы, которые бы позволили в короткий срок увеличить товарооборот, а именно, увеличить взаимный экспорт. Для этого есть все возможности.

Также я очень рад, что Азербайджан стал активно инвестировать в Казахстан, и открытие Логистического центра в Актау и строительство энергомашзавода в Актау — это прямые азербайджанские инвестиции, направленные на укрепление нашего торгово-экономического сотрудничества. Для нас казахстанский рынок представляет очень большой интерес. И мы, еще раз хочу сказать, конкретно обсудили прямо по пунктам те позиции, которые мы можем экспортировать и импортировать в Казахстан и из Казахстана. Также обсудили крупные проекты, связанные с приобретением современной техники. Мы приобретаем современные транспортные средства, тепловозы, электровозы из Казахстана. Также я проинформировал Нурсултана Абишевича о потенциале нашего Бакинского судостроительного завода, который производит все виды судов, танкеров, паромы. Мы сами размещаем заказы и также приглашаем казахстанские компании воспользоваться возможностями этого современного предприятия», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что вопросы, связанные с транзитом, сегодня обсуждались очень широко и в рамках беседы в узком кругу, и в составе делегаций с участием руководителей транспортных ведомств стран.

«Мы имеем огромный потенциал, и в ближайшее время он будет полностью задействован. Мы рассчитываем на ввод в строй в этом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая значительно сократит время, затрачиваемое на транспортировку из Азии в Европу и из Европы в Азию через наши территории. И в Казахстане, и в Азербайджане вся необходимая инфраструктура создана. Также с удовлетворением было отмечено, что несколько дней назад уже из нового порта Курык был отправлен первый груз в Азербайджан, и это также показатель потенциала. Это в какой-то степени был тестовый груз. Уверен, что с экономической точки зрения это будет очень эффективно. Также мы отметили, что за последний год значительно увеличился, по некоторым позициям даже в 8 раз, транзит грузов через Азербайджан и Казахстан соседних наших государств. Для этого, конечно, одной инфраструктуры недостаточно, хотя без нее невозможно. Мы очень активно работаем по снижению тарифов и унификации тарифов всех государств, которые расположены на пути Восток-Запад. Уже добились определенных результатов. Сегодняшние поручения, которые мы дали, сделают этот путь не только самым коротким, но также привлекательным с экономической точки зрения», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сотрудничество в сфере нефтяных операций, транзита тоже обсуждалось.

«Мы также имеем четкое понимание того, как будем двигаться вперед. Иными словами, весь блок торговых, экономических, транзитных, транспортных, энергетических вопросов был очень широко обсужден, причем конструктивно и предметно, и мы ожидаем в ближайшее время хорошие результаты. И, конечно, сотрудничество в гуманитарной сфере также было обсуждено. Мы наметили конкретные шаги по укреплению этого сотрудничества, в том числе с вовлечением молодого поколения, организации различных мероприятий молодежи Казахстана и Азербайджана с тем, чтобы молодое поколение также хорошо знало друг друга, дружило и укрепляло братские отношения между нашими народами, в будущем вело бы ту же самую политику, что и сегодня ведет руководство Казахстана и Азербайджана на сближение наших стран», — сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.