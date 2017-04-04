«Пятый канал» опубликовал фотографии второго подозреваемого в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.
Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции Площадь Восстания. Бомбу, к счастью, удалось своевременно обнаружить и обезвредить.
СРОЧНО. ЭКСКЛЮЗИВ: в распоряжении Пятого канала оказалось ФОТО второго подозреваемого в организации теракта https://t.co/hcQfu6w2w5 pic.twitter.com/IlFZL6qXeu
— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.