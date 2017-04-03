ЧП произошло на территории промышленной базы в Индустриальном районе Череповца. Рухнул грузовой лифт. Трос оборвался на 12-метровой высоте. Как пишет издание вести35.рф, в кабине находились шестеро рабочих. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.

Рабочие на подъемнике перевозили металлические листы. У 47-летнего Фамила — перелом позвоночника. В трагедии он винит себя. Нарушил технику безопасности.

Рухнувший подъемник не был предназначен для перевозки людей — только грузов, потому и не состоял на учете в Ростехнадзоре — эту информацию нам подтвердили в пресс-службе ведомства. Согласно документам, механизм был установлен в начале 2015 года. Срок его службы — пять лет. Грузоподъемность — пять тонн. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем двое пострадавших по-прежнему остаются в реанимации. Их состояние — стабильно тяжелое. Однако угрозы жизни нет. Компетентным органам еще предстоит установить законность пребывания рабочих из Азербайджана на территории России.